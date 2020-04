Oswaldo Sánchez quiere ver a Atlas campeón

Pese a haber jugado sus mejores años con Chivas, Oswaldo Sánchez se quedó con Atlas. "Amo profundamente a Atlas. Les estoy agradecido de por vida, confiaron mucho en mí, me rescataron y me alejaron de los vicios", explicó.

"No soy un malagradecido, tengo mucho cariño a Atlas; yo no odio a Atlas, les estoy muy agradecido. Siempre que pueda los ayudaré y me encantaría verlos campeón ahora con mis amigos de Orlegi", añadió Oswaldo Sánchez.

El ahora comentarista comenzó su carrera precisamente en Atlas, donde estuvo tres temporadas. Después se marchó al América para pasar ocho campañas por Chivas y otras diez en Santos Laguna, donde se retiró.