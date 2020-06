"Otamendi tiene muchas ganas de jugar en River"

Otamendi es un central fijo para Pep Guardiola. El argentino ha disputado hasta la fecha 33 partidos en este curso y su contrato no expira hasta el 2022.

El defensa, en palabras de Manu Lanzini, tendría muchas ganas de jugar en algún momento de su carrera en River Plate, pues todavía le quedam bastantes años por delante.

"Otamendi tiene unas ganas bárvaras de ir a River y siempre me lo dice. Pero bueno, no depende de él solo", manifestó en 'FM Concepto'.

Al igual que el propio jugador del West Ham, ya que Lanzini también quiere ir a River para que sea dirigido por Marcelo Gallardo.

"Gallardo siempre me dice que le hubiese encantado dirigirme. Te potencia y tenerlo es un privilegio. Ojalá se dé la vuelta pero no depende de mí. Yo armo la valija y me voy, no tengo ningún tipo de problema". acabó.