Otro destino 'random' de Pablo Machín: del Alavés al Al Ain

Nuevo destino exótico para Pablo Machín en los recientes años de su carrera. Después de dejar el Sevilla, fue a China para entrenar al Qingdao Huanghai -aunque fuera por poquísimo tiempo- y, en esta ocasión, tras el Espanyol y el Alavés, se pone a los mandos del Al Ain, que milita en la Liga de Emiratos Árabes.

El club no anunció en ninguno de sus mensajes por cuánto se extiende el contrato de su nuevo técnico, aunque se da por hecho que, al menos, hasta el final de la presente temporada. Su paso por Asia allá por el curso 19-20 llamó la atención por su corta duración, pues tan solo dirigió dos encuentros.

El ex preparador 'babazorro' ocupa en su nueva escuadra el puesto de Pedro Emanuel, ex del Almería. Fue destituido porque no estuvo a la altura de las altas aspiraciones de la entidad. Estas son frecuentar la zona noble de la tabla y pelear por el campeonato.

Desde que comenzó diciembre, el Al Ain pasa por un clima algo enrarecido. Se acumularon los empates, salpicados por dos derrotas y con dos victorias por la mínima que no fueron suficiente para que la directiva mantuviera en el puesto al ya amtiguo entrenador de su plantel.