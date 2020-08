Özil explotó por su situación: "Han estado intentando destruirme"

La situación de Mesut Özil en el Arsenal dio un giro radical tras el parón por la pandemia. De jugar los diez partidos anteriores como un fijo en los esquemas de Mikel Arteta a desaparecer. Una incógnita que el alemán ha querido despejar en una jugosa entrevista para 'The Athletic' en la que no se calla absolutamente nada. Empezando por su futuro inmediato.

"Mi posición es clara. Estoy aquí hasta el último día de nuestro acuerdo y lo daré todo por el club. Situaciones como esta nunca me harán darme por vencido, solo me hacen más fuerte. Ya demostré en el pasado que puedo volver al equipo y lo haré de nuevo. Seré yo quien decida cuando me voy, no otras personas", aseveró el jugador, que da así su negativa a marcharse del Arsenal.

Respecto a su cambio de rol, del todo a la nada, aseguró no entender nada: "Estaba en forma para jugar cada partido antes del parón y, aparte de una pequeña lesión, fue igual después. Cuando sabes lo bueno que puedes ser y saber que no vas a ser elegido, es difícil estar al 100%. Es decepcionante, por supuesto..."

"Respeto las decisiones del entrenador, pero creo que estas cosas deberían estar basadas solamente en lo hecho sobre el terreno de juego. No se me ha dado la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. No juegas diez partidos seguidos si no estás en forma o no te comportas bien... Si hubiera jugado mal esos encuentros lo entendería, pero no es el caso", añadió.

Una de las grandes polémicas fue su supuesta negativa a reducirse el salario: "Como jugadores, queremos contribuir, pero necesitábamos más información. Se nos metió prisa sin consultarnos adecuadamente. Para cualquiera en esta situación, tienes el derecho de saberlo todo, entender por qué está pasando y dónde va el dinero. Pero no nos dieron los suficientes detalles".

Özil sostiene que no fue el único en decir "no". Y dio sus motivos para ello: "No era justo, especialmente para la gente joven, y lo rechacé. Tenía un bebé en casa y obligaciones con mi familia aquí, en Turquía y en Alemania. Con beneficiencia también, empezamos un nuevo proyecto en Londres para apoyar a las personas que estaba basado en el corazón, no en la publicidad".

Criticaba así una campaña contra él: "Quien me conoce sabe lo generoso que soy y, según tengo entendido, no fui el único que lo rechazó, pero solo apareció mi nombre. Imagino que es porque soy yo y la gente ha estado tratando de destruirme durante los dos últimos años. Además, cuando ves lo que ha pasado al final con los trabajos, quizás tenía razón".

"La gente siempre te amará o te odiará, lo principal es lo que piensa quien te conoce. Lo que diga la gente de fuera sobre mi juego o mi caracter es irrelevante, ellos solamente hablan basura para hacer publicidad y saben que utilizando mi nombre conseguirán atención", insistió.

Y también trató su polémica con el Gobierno de China, lo que desató un conflicto que llevó a que la televisión del país no emitiera un partido del Arsenal: "Lo que dije no iba contra los chinos, iba contra quienes están haciendo eso a los musulmanes. En América, vimos la muerte de George Floyd y la gente se alzó para gritar "Black Lives Matter", y eso está bien. Me gustaría que se hubiera hecho lo mimo con los musulmanes, porque el Arsenal tiene muchos jugadores y aficionados musulmanes y es importante que el mundo grite "Muslim Lives Matter".