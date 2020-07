Pacheta alertó de un Fuenla con la flecha hacia arriba

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', afirmó este jueves que su equipo intentará defender la sexta plaza y su posición en zona del 'play off' con una victoria ante el Fuenlabrada, rival directo, sin especular con un empate, resultado que le dejaría en ventaja para la última jornada.

"Este partido es como en la ruleta: no va a más. Es trascendental. Vamos a defender nuestra plaza y cómo lo hacemos: intentando ganar", indicó el preparador, quien añadió que su equipo se encuentra ante un escenario "maravilloso".

"No voy a ir a empatar porque si no vamos a perder", señaló Pacheta, quien recordó que el Fuenlabrada es el mejor equipo desde la reanudación de la competición y que llega al partido con "la flecha hacia arriba".

"Somos optimistas y vamos a jugar como somos, con mucha gente de ataque. Esta locura nuestra es la que nos ha traído hasta aquí", argumentó Pacheta, quien elogió a su rival al señalar que es un equipo que juega "tranquilo, espera su momento y ha encontrado un dibujo en el que se siente cómodo".

El entrenador pronosticó que el encuentro se decidirá por "detalles en las áreas" y reiteró que no es capaz de plantear un partido "sin salir a ganar".

"Ser osado me lleva a conflictos y a meterme en un charco pero vamos a jugar de la misma manera que siempre", señaló el burgalés, quien restó importancia a los posibles rivales que se pueda encontrar el Elche en la fase de ascenso.

"Solo pienso en el Fuenlabrada y en ganar. Si al final estamos en el 'play off' qué más da el rival. Si son todos buenísimos. Que toque el que quiera", apostilló Pacheta, quien deseó que si al final su equipo pierde "no sea por no jugar con pasión".

"Hay que ser intensos, estar concentrados y ser solidarios. Hay que correr por los hijos del que está al lado y por nuestra gente que está en casa", aseveró el técnico.

En relación a su continuidad en la entidad, Pacheta dijo que pactó con el club hablar cuando acabara la temporada, si bien entendió que tanto la entidad como él están en su derecho de mirar otras opciones.

Pacheta dijo sentirse querido en Elche y que si denunció públicamente la pasada semana a un aficionado por insultarle fue para dejar en evidencia a personajes "energúmenos y cancerígenos", a los que desea apartar de su vida.

"No sé el tiempo que me queda en Elche, pero me voy a llevar mucho cariño y lo noto cada día por la calle", sentenció el preparador del equipo ilicitano.