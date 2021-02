Pacheta elogió la reacción de los suyos, Escriche apuntó al próximo rival

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, José Rojo 'Pacheta', ha señalado tras la victoria de su equipo por 3-2 ante el Granada que el triunfo logrado era "oro" y que sus jugadores se habían hecho "mayores".

"Nos hemos enganchado al lío en el momento en que el equipo cree. Veníamos de dos derrotas pero hacíamos muchas cosas bien. Cada día hacemos las cosas mejor y el manejo de los momentos del partido por parte de los jugadores es lo que más me ha llenado", ha añadido en rueda de prensa telemática.

Pacheta considera que había sido una gran victoria ante un equipo "fantástico a pesar de los jugadores que le faltaban". Igualmente, ha destacado que era un triunfo para estar "muy orgulloso" porque habían sabido reaccionar "con rabia" al tanto inicial del rival y luego, "con calma", al encajar el 3-2.

"Hay mucho talento en el equipo rival que juega en Europa a un nivel altísimo. Es un equipo bien trabajado, que domina todo, es buenísimo y por eso valoro más la victoria. Es un rival potentísimo y hay que darle muchísima importancia a la victoria", ha resaltado.

Una de las claves del triunfo, para el técnico burgalés, ha sido no dejar correr al Granada: "Si dejábamos correr al Granada nos iba a pasar por encima. Son verdaderos especialistas en las transiciones y hemos estado muy firmes en el primer balón. Hemos crecido en el partido y hemos manejado los momentos, ha sido lo mejor del partido".

Dani Escriche

También habló el castellonense en 'MovistarLaLiga', que reconoció que el equipo está en el mejor momento de la temporada: "Se estaba resistiendo el gol, pero llegó. Me quito un peso de encima, no estaba haciendo goles y esto me da mucha confianza".

"Hemos tenido capacidad para venirnos arriba tras el primer gol de ellos. No nos hemos venido abajo. Vamos partido a partido, ahora toca el Eibar e intentaremos sacar los tres puntos", agregó.