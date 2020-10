Pacheta se acordó del Elche al recibir la medalla de plata del Bimilenario de la ciudad

Pacheta el Club Balonmano Elche han recibido este viernes, entre otras personalidades, la medalla de plata del Bimilenario de Elche, una de las mayores distinciones civiles de la ciudad, en el acto institucional del día de la Comunidad Valenciana, celebrado en el Gran Teatro.

La edil de Urbanismo, Ana Arabid, fue la encargada de entregar la Medalla de Plata del Bimilenario de la ciudad a Pacheta, del que destacó su "compromiso con el sueño de miles de ilicitanos, el trabajo en equipo y esfuerzo permanente, y su talante como todo un caballero dentro y fuera del terreno de juego".

Pacheta afirmó que recibir este premio es "todo un honor", si bien matizó que pese a ser él quién recoge el galardón "hay gran trabajo con mucha gente detrás". "Toda una afición y una ciudad que ha creído en lo que hicimos, no se me olvidará jamás el hecho de salir aplaudido cuando has ganado y cuando has perdido, y eso lo ha hecho este club y esta ciudad", explicó el técnico.

El burgalés también recibió por parte de la Federación de Peñas del Elche un libro en el que se recogen todas las muestras de agradecimiento y apoyo que recibió en las redes sociales durante los días posteriores a la noticia de su no continuidad en la entidad a pesar de lograr dos ascensos en dos años y medio.

Las capitanas del Club Balonmano Elche Visitelche.com, la internacional española Ana Isabel Martínez y María Flores, recibieron la medalla de manos de la edil de Educación, María José Martínez, en reconocimiento a los subcampeonatos de Liga y Copa del pasado curso.

Ambas jugadoras agradecieron a las administraciones públicas y entidades su implicación con el deporte y el club y mostraron su deseo de continuar siendo un ejemplo para muchos niños y niñas de la ciudad, así como el de llevar el nombre de Elche por España y Europa.