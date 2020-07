Paco López aspira a quedar por encima del Valencia

El entrenador del Levante, Paco López, destacó este sábado la importancia que tiene para un equipo como el suyo mantenerse en Primera división, aunque recalcó que quedan "muchos objetivos todavía por cumplir" y confesó que uno de ellos sería quedar por delante del Valencia en la clasificación al final de curso.

"Tenemos muchos objetivos que cumplir todavía y entre ellos está ese (quedar por encima del Valencia). No vamos a dejar que el equipo deje de tener ambición. Otro reto es estar entre los diez primeros de la mejor Liga del mundo. No quiero oír nada de relajación, porque estoy convencido de que no va a pasar”, dijo Paco López en la rueda de prensa virtual antes del partido ante la Real Sociedad.

"Seguimos siendo equipo de Primera división y estando un año más entre los mejores. Este club está y va creciendo y es importante seguir estando entre los mejores 20 equipos de la mejor Liga del mundo”, agregó.

El entrenador del Levante insistió en la importancia de haber logrado ya la permanencia en Primera división de forma matemática. "Hay clubes históricos en Segunda y otros luchando por no descender con muchos años de historia en Primera. Nunca dejaremos de ser ambiciosos, pero debemos tener los pies en el suelo", indicó.

Sobre el encuentro ante la Real Sociedad del próximo lunes, el entrenador valenciano dijo que el encuentro será "todo lo contrario" al disputado el pasado miércoles en Zorrilla ante el Real Valladolid.

"La Real es todo lo contrario al Real Valladolid. Está acostumbrado a llevar el peso de los partidos, a someterte y presionarte mucho. Podría ser un partido parecido al del Real Betis, porque por mucho que quieras te pueden meter en tu portería", manifestó.

Además, Paco López confesó que el equipo llega ya muy exigido física y mentalmente al partido y advirtió del esfuerzo que todavía tienen por delante hasta el final de temporada.

"El retorno a la competición está siendo muy exigente a todos los niveles y en todos los aspectos. Quedan todavía cinco partidos en un período muy corto de tiempo y ya venimos cascaditos un poco de tanta exigencia, pero estamos preparados", finalizó.