Paco López estalló por el VAR

Paco López, entrenador del Levante, ha señalado, tras el empate (1-1) logrado en El Alcoraz contra la SD Huesca, que el partido se había podido decantar para cualquiera de los dos equipos.

"En los últimos treinta minutos de la primera mitad la SD Huesca ha sido superior pero en la segunda parte hemos estado mejor y los cambios nos han dado frescura", ha señalado el técnico levantino en rueda de prensa.

"A la SD Huesca es muy difícil jugarle pero a veces hace concesiones", ha explicado Paco López, que ha apuntado que esa ha sido una de las causas del gol del conjunto valenciano.

Sobre el penalti señalado en contra de su equipo en la primera parte por mano, y que supuso que el Huesca se adelantase en el marcador, ha señalado que no entendía que hubiera "dos VAR".

"Unas veces pitan las manos y otras veces no. El otro día con Umtiti no fue y este martes si ha sido. No lo puedo entender. Hay que llegar a una determinación", ha lamentado.