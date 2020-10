Panenka recibe el alta tras vencer al COVID-19

Panenka ya ha vencido al coronavirus. El mítico ex jugador ha salido del hospital este miércoles tras haber dado negativo en las pruebas, según comunicó su hijo Tomás Panenka al Bohemians 1905.

"Recogí a papá en el hospital a las 11 en punto y lo llevé a casa. Afortunadamente, ha dado negativo en las pruebas, pero todavía sufre de neumonía", dijo el hijo de Panenka.

El ex jugador de 71 años ya no tendrá que volver al hospital, pues los médicos considerarón que no tenía que estar ya en el complejo hospitalario: "Lo dieron de alta para recibir tratamiento en casa".

Panenka fue diagnosticado con coronavirus el pasado 7 de octubre y llegó a estar en la UCI en estado grave.