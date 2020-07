Para Bordalás, el Villareal es un rival más que directo

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este martes en rueda de prensa, en la víspera del choque que disputará ante el Villarreal, que se enfrentará a un rival "directísimo" en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada.

El cuadro madrileño está un punto por debajo del Villarreal en la clasificación. Quinto y sexto, jugarán un encuentro clave por la Europa League este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez. Bordalás es consciente de ello.

"Sí, en estos momentos todos hablan de finales. Los de la zona alta, los de la zona baja e incluso los que están en riesgo de poder caerse a los puestos de descenso. Todos afrontamos los partidos como una final. Es un partido importante. Nos enfrentamos a un rival directísimo. Le damos la importancia que tiene el choque. Es un partido importantísimo para ambos y estamos preparados", dijo.

Para Bordalás, el Villarreal es un "grandísimo equipo" con jugadores "fantásticos" que tienen mucha experiencia y a los que el confinamiento les ha sentado "muy bien" porque están en un gran momento de forma pese a perder la pasada jornada contra el Barcelona (1-4):

"Solo puedo tener palabras de elogio para el Villarreal, un equipo que está francamente bien. Tiene una plantilla muy buena, dos jugadores por puesto de un nivel altísimo. No se resiente para nada cuando les falta algún jugador. Se ha permitido el lujo de hacer rotaciones y está en un buen momento", apuntó.

Asimismo, reconoció que a todos los equipos les puede estar pasando factura la sucesión de encuentros consecutivos, que están disputando con un clima poco favorable.

"Las fuerzas empiezan a notarse que bajan. Hace mucho calor, los equipos no arriesgan mucho, muy poco. Los partidos hay igualdad muy grande. Se ve no sólo en el resultado, también en el desarrollo de los partidos. Puede ser motivado por el tramo final, el calor y la fatiga", comentó.

Cuestionado por la falta de rotaciones en su equipo y de los pocos minutos que tienen jugadores como Jason Remeseiro, Ángel Rodríguez o Francisco Portillo, declaró que, bajo su "criterio", siempre intenta alinear a los mejores.

"Estos futbolistas son importantes en el equipo. Pero yo les conozco, entreno cada día con ellos, sé cómo están y apuesto por los mejores para cada partido. Luego, cada uno puede tener su criterio. Tienen que estar preparados para cuando lo necesitemos", manifestó.

Respecto a las posibles bajas, informó de que el defensa Xabier Etxeita, que acabó con problemas musculares el choque ante el Osasuna, se ha entrenado con normalidad y confía en que esté preparado para jugar este miércoles.

Por su parte, el nigeriano Peter Etebo y Erick Cabaco, se probarán el mismo día del partido en el que el Getafe tendrá una sesión de preparación suave por la mañana.

"Decidiremos, a ver cómo se encuentran. Están muy bien, con mentalidad de recuperarse y ayudar al equipo", declaró.

También tuvo palabras para otro nombre propio de su equipo, el uruguayo Mauro Arambarri, que ante Osasuna cumplió 100 partidos en Liga: "No pasa desapercibido. Los que estamos inmersos en el fútbol nos damos cuenta. Arambarri, cuando llegó, quizá era un desconocido. Llegaba de momentos difíciles en Francia. Getafe le ha dado la oportunidad de mostrarse. Está creciendo muchísimo, 100 partidos no los regala nadie en la mejor Liga del mundo. Le felicito".

Por último, habló sobre las destituciones de entrenadores que se han producido tras el confinamiento y reconoció que no le gusta que compañeros pierdan su trabajo.

"Sabemos que hay una gran inquietud cuando te estas jugando muchísimo. Entran los miedos, las inseguridades. Como técnico, qué voy a decir, no me gustaría. En algunos casos, ha podido funcionar el cambio de entrenador. En la inmensa mayoría, los resultados no mejoraron. No estoy muy de acuerdo, pero son decisiones de los clubes", opinó.

"Ellos están día a día y no podemos opinar. No creo que se tomen las decisiones por los resultados. Puede haber más motivos que no podemos ver. Me duele ver a compañeros que tengo estima. Es una profesión dura, no nos regalan nada. Mando muchísimo cariño a los que dejaron de trabajar y desearles lo mejor a los que reinicien", culminó.