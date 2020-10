Para Bordalás, es "injusto" cómo tratan al Getafe

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este sábado en rueda de prensa que es "injusto" cómo se trata en ocasiones a su equipo y recordó que otros juegan de manera parecida y son aplaudidos mientras al conjunto madrileño le critican.

A pocas horas de enfrentarse al Granada y una semana después de superar al Barcelona 1-0, el técnico alicantino, cuestionado por si está cansado de que los focos apunten a casi todo menos a los méritos de su equipo cuando gana, fue contundente:

"Más que cansado, creo que es totalmente injusto. El equipo lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien. De hecho, somos ejemplo para muchos otros equipos que ahora están haciendo lo que nosotros venimos haciendo hace ya tiempo. Eso nos llena de satisfacción. Es verdad que a esos equipos los ensalzan y, a nosotros, pues se convierten en críticas. Pero no tienen ningún argumento, estamos tranquilos. Es muy injusto, sobre todo por los futbolistas, que están haciendo un trabajo increíble", dijo.

En esta ocasión, después de ganar 1-0 al Barcelona, la atención se centró en su jugador Allan Nyom, a quien Ronald Koeman acusó de decirle cosas "feas" durante el encuentro Bordalás, también habló sobre el futbolista de su equipo.

"Cuando acaban los partidos, mi mente se centra en el siguiente. No he tenido tiempo de ver si ha habido polémica o no porque ya pensaba en el próximo partido. Nyom está fenomenal, como el resto de sus compañeros. Ha trabajado muy bien. Es un jugador que desde que llegó ha sido un hombre con mucho protagonismo. Le hemos utilizado en muchas posiciones. Es un jugador fantástico de equipo y una sensacional persona, como el resto de sus compañeros", afirmó.

Además, habló sobre si será una ventaja para el Granada que ex jugadores del Getafe como Jorge Molina, Dimitri Foulquier o Robert Kenedy estén sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez este domingo.

"No. Defienden los intereses de su equipo, el Granada. Es especial para mí ver a jugadores a los que he querido y tengo un recuerdo especial para los tres. Especial por eso, no por el partido. Los jugadores hoy los tienes y mañana están en otros equipos y te enfrentas a ellos. A muchos equipos a los que nos enfrentamos siempre hay algún jugador que has tenido a tus órdenes. A los tres que vienen les tengo mucho cariño", explicó.

También se refirió a si los jugadores del Granada estarán más cansados que los suyos por haber disputado esta semana competición europea y recordó la buena y extensa nómina de nombres que tiene el conjunto andaluz.

"Nosotros recientemente disputamos competición europea. Esto recién comenzó y el Granada se ha reforzado muy bien. Ha hecho una plantilla en número y en cuanto a nivel muy buena para afrontar la temporada. Es una plantilla muy buena y amplia. Tienen muchas alternativas. No es un hándicap si finalmente tienen bajas. Es un equipo difícil, complicado, lo vienen demostrando desde hace tiempo, desde la temporada pasada. Con los refuerzos que han llegado, jugadores muy interesantes, es un rival difícil", apuntó.

Asimismo, reconoció que los buenos resultados como el que logró el Getafe frente al Barcelona "estimulan" y dijo que sus jugadores están en un estado anímico "buenísimo" y con mucha confianza.

"Tenemos esperanzas de sacar el partido adelante sabiendo que es complicado. De nada habrá servido la victoria ante el Barcelona si no conseguimos una victoria el domingo. No se puede vivir de lo que has hecho anteriormente. Estamos en LaLiga, es una maratón, es muy larga, hay que ir ganando en muchas etapas para llegar a la meta", finalizó.