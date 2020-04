Para Fornals, Inglaterra reaccionó tarde al coronavirus

Esta es la primera temporada de Fornals en Inglaterra. La primera temporada en el extranjero de un chico formado en el Málaga que le sacó brillo a su talento en el Villarreal. Actualmente, vive solo, sale a correr con protecciones y nota las diferencias entre ligas. Comentó ello y la crisis del coronavirus con 'DAZN'.

"Llevo confinado el mismo tiempo que la gente en España. Pero la realidad es que, en Inglaterra, igual vamos dos o tres semanas por detrás de España. Ahora, se están dando casos de gente famosa en Inglaterra que lo tiene, de jugadores contagiados; es decir, ahora, la gente está cogiendo algo de miedo", afirmó.

"Ahora, entreno en casa. El Gobierno te permite salir a hacer deporte a la calle, te dicen que puedes hacer ejercicio fuera durante una hora al día, pero, al final, estamos en Londres, con nueve millones de personas y ya es la capacidad de socializar de cada uno y de asumir lo que está bien o mal...", explicó el jugador.

"Yo salgo a correr una hora cada día, haciendo al 'planning' y salgo con capucha, con guantes y protegido porque no me gustaría coger el coronavirus por ahí. Tengo, además, gimnasio, y, en el club, nos piden hacer las mismas rutinas, levantarme pronto, desayunar y hacer el 'planning' del preparador físico. Trato de hacer tren superior, pierna, abdominales o ir compaginando", añadió.

Respecto a su adaptación a la Premier, comentó: "Al principio, fue duro llegar. Empecé sin contar mucho, acababa de llegar, es inevitable que haya una diferencia brutal entre la Liga y la Premier; ahora, lo estoy viviendo y se nota. Mi equipo empezó muy bien, ganando muchas jornadas. No tenía sitio".

"Poco a poco, me estoy encontrando mejor, y comencé a marcar y jugar bien. No he jugado tanto como me gustaría, pero el trabajo me está devolviendo y, ahora, antes del parón, estaba aportando al equipo", añadió. Cree que todavía puede dar más de sí.

"La gran diferencia entre la Liga y la Premier es la intensidad. Aquí, es brutal. Algo que cuando llegué me sorprendía y ahora mola es robar el balón en mediocampo y que la propia afición te exija que tú corras la contra, que conduzcas con la pelota y llegues al área contraria", analizó además.

"En España, se prioriza tener el balón. Y, luego, la diferencia mayor es el respeto que se tiene a la afición rival en todos los estadios. En España, te ponen en la esquina arriba cuando vas fuera a ver a tu equipo y, en Inglaterra, no. Vas al estadio del Chelsea y tu afición tiene medio fondo, vas al campo del Liverpool y pasa igual", sentenció.