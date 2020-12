"Para mí es mano, pero no sé si es penalti"

El Eibar cuajó un gran partido ante todo un Real Madrid, pero los esfuerzos del conjunto 'armero' no pudieron materializarse en puntos, pues el equipo de Zinedine Zidane logró un ajustado triunfo por 1-3.

Durante el tramo final del choque, con 1-2 en el marcador, hubo una acción muy polémica en el área blanca en la que Sergio Ramos toca el balón con la mano. El colegiado no indicó pena máxima, algo que dejó bastante descolocados a los jugadores del cuadro vasco.

Kike García, autor del tanto del Eibar, habló en los micrófonos de 'Movistar LaLiga' a la conclusión del encuentro y, al margen de analizar el choque, dio su punto de vista sobre una acción que traerá cola en los próximo días.

"Para mí toca en la mano, pero no sé si es mano, dictaminó que no lo era. Unas veces las pitan otras no y toca seguir. Es un poco confuso todo", sentenció el jugador, que marcó un auténtico golazo en la primera parte.