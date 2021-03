Para Roger sería "un sueño" recibir la llamada de 'la Roja'

Roger Martí es quizá uno de los delanteros más fiables de La Liga. Esta temporada ya lleva once goles, los mismos que anotó el curso pasado y solo dos menos que en la temporada 18-19, por lo que podemos estar ante su mejor curso goleador en la máxima categoría.

"Metí 13 hace goles dos años, que es la mejor marca que he hecho en Primera. Si llego a 15 sería buenísimo", se sinceró en una entrevista para 'El Larguero' tras la victoria el pasado viernes ante el Valencia en el derbi de la ciudad. El punta ha anotado más del 30% de los goles de su equipo esta temporada.

También considera que están "cerca" del primer objetivo, que no es otro que la permanencia. Una vez conseguido, el de Torrent reconoce si les alcanza para jugar en Europa sería increíble. Tras 27 jornadas, los 'granotas' son octavos con 35 puntos a solo dos del Villarreal que, eso sí, aún tiene pendiente el partido de esta semana.

Por último, sobre una posible llamada de Luis Enrique, Roger no duda ni un segundo: "Sería un sueño, pero lo veo complicado porque hay muy buenos jugadores. Iría andando desde Valencia si hiciera falta, pero no es algo que me quite el sueño". Ahora mismo es el séptimo máximo goleador de Primera y el segundo si contamos solo a los españoles, por detrás de Gerard Moreno.

En el horizonte de Roger está el récord histórico en el Levante del marfileño Arouna Koné, que en la temporada 2011-12 marcó 15 goles en Primera división.

A estos goles en la Liga hay que añadir los dos que ha marcado en la Copa del Rey. Roger fue el héroe de la eliminatoria de cuartos de final ante el Villarreal al marcar el 1-0 decisivo en la prórroga y también anotó en la vuelta de semifinales ante el Athletic Club. El delantero, de 30 años, renovó su contrato con el Levante el pasado mes de diciembre hasta 2024.