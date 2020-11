Paredes, Icardi y Di María se despidieron de Maradona

El mundo del fútbol se despide de Diego Armando Maradona. Este miércoles falleció a los 60 años por un paro cardiaco y desde entonces no han parado de producirse declaraciones sobre él.

Hay en el PSG tres argentinos que quisieron tener un último detalle con el 'Pelusa': Ángel di María, Leandro Paredes y Mauri Icardi, todos ellos muy afectados por la noticia, portaron la bandera de Argentina en el entrenamiento.

"En Argentina, las hazañas de Maradona se mostraban a menudo y yo lo vi todo. Tenía seis o siete años, pero él era una persona única, dentro y fuera de la cancha. Gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir un Mundial con él. Vino a verme por primera vez a Portugal. Lo conocí en el hotel y finalmente me llamó para jugar con la Selección Argentina", confesó a los medios del PSG.

Recordó el 'Fideo' que Maradona era "un entrenador aparte, con una personalidad increíble". "A menudo venía a vernos a las habitaciones por la noche para contarnos los viejos partidos. Era diferente a lo que he vivido con los otros entrenadores que he tenido. Siempre tuvo tiempo para nosotros, siempre una palabra para nosotros o un momento para darnos un abrazo. Es algo único", añadió.

"Fue un día muy difícil. Cuando me dijeron que Diego se había ido pregunté que qué Diego. No me imaginaba que fuera Maradona. Puso a Argentina en lo más alto. Fue extraordinario para mí llevar la misma camiseta que él en Boca", explicó Paredes.

El PSG, además, guardará un minuto de silencio en su próximo partido, ante el Girondins de Burdeos.