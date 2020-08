Parejo dijo adiós entre lágrimas: "Mi hijo no entiende que me vaya"

Parejo ya es jugador del Villarreal. Pero antes de seguir dando pasos como futbolista amarillo, el centrocampista quiso despedirse de la que ha sido su afición durante casi una década.

El ex capitán 'che' admitió que se marcha dolido: "Me marcho dolido, sí. Me hubiera gustado estar en mi otra casa, que es Mestalla. Pero es así". Y es que el club no le permitió despedirse en una rueda de prensa en el estadio valencianista como él hubiese querido.

"Hola buenas tardes, antes de las preguntas quiero decir que tengo dos casas en Valencia, una es la mía y otra es Mestalla. Me hubiera gustado despedirme en mi otra casa, pero no ha podido ser", explicó, para posteriormente agregar que no sabe "si es por COVID": "No me han dado ninguna explicación".

Parejo fue cuestionado sobre los motivos de su marcha: "El fútbol es fútbol y es muy cambiante. Soy sincero y saben cómo pienso. He dicho lo que tenía que decir en cada momento. Me voy con la conciencia muy tranquila. Estoy triste y dolido porque llevo nueve años aquí y he vivido situaciones muy bonitas".

"Después del confinamiento, no estábamos en la mejor situación y el club se pone en contacto con mi agente y todavía estaba la competición. No quiero poner de excusa que las cosas no fueran de la mejor manera, pero no veo que sean las mejores formas de comunicar esto", dijo sobre cómo se enteró de los planes del club.

Parejo dejó claro que, en su cabeza, la idea era otra: "Mi objetivo y mi pensamiento siempre han sido el mismo. Yo llevaba nueve años en el club y mi carrera está vinculada aquí. Me hubiera gustado retirarme, pero el fútbol es así y no ha podido ser. Me voy satisfecho y con la cabeza muy alta".

Además, se emocionó al hablar de cómo se lo ha comunicado a sus hijos: "Son pequeños. Diego se entera poco. Dani sí es verdad que no entiende por qué me he cambiado de equipo, que él siempre ha sido del Valencia. Le he dicho que el fútbol es así. Es triste (empezó a llorar). Al final los niños son niños".

Por último, fue cuestionado sobre Peter Lim, Anil Murthy y el futuro del Valencia: "No sé quien es el encargado de tomar este tipo de decisiones. Pero no puedo contar mucho más. No sabemos realmente qué pasa. Despiden a Camarasa, cosa que me dolió; despiden al readaptador, a un fisio… No sabemos qué pasa".

"Mi relación con Lim es corta. Solo fui una vez a Singapur, cuando ellos compraron el club. Estuve con él apenas 24 horas. No tengo ni buena ni mala. Tampoco creo que tengamos que tener una relación con él. Con Anil sí tenemos más relación, aunque también es sin más. Siempre he sido sincero y he dicho las cosas como las pienso. A Anil, al entrenador o algún compañero. Voy de cara y quizás eso me ha podido perjudicar", concluyó.