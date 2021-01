La gloriosa dupla Pato-Ibrahimovic, ¿de vuelta once años después?

Pato explotó como futbolista muy joven en el Milan. Brilló en San Siro durante sus primeros años y en la temporada 2010-11 levantó el título de la Serie A. Un año inolvidable que recordó en su última entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"¿Cómo no iba a sentir nostalgia? Estamos hablando de 150 partidos, 63 goles, un 'Scudetto' y una Supercopa. Sería un sueño poder volver a Milán, que sigue en mi corazón", reconoció el atacante brasileño, ahora sin equipo tras su salida de Sao Paulo.

"He escuchado que en Italia pueden haber clubes interesados por mí, pero quiero aclarar que a mis 31 años no busco un gran contrato, sino un proyecto que me atraiga. Si hubiese sido por el dinero, me hubiera quedado en China", añadió Pato.

En el Milan, a un altísimo rendimiento esta temporada en Liga, coincidiría con Zlatan Ibrahimovic, con el que ya compartió delantera en su anterior etapa como 'rossonero'.

Pero tiene claro que no quiere rascar banquillo: "Yo diría que sí. Pero no me convertiría en un mero suplente, sino que jugaría y me bastarían unos partidos para convencer al entrenador. Tal vez podría jugar con Ibra. Formaríamos un dúo formidable".