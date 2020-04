Paul Ince ve a Saúl como sucesor de Pogba

Saúl lleva un tiempo sonando para el United. Su posible traspaso está bendecido por varias leyendas del club. Rio Ferdinand fue el último en catalogarle como un gran jugador. Pero Paul Ince se ha sumado a esta tesis. En unas declaraciones a 'The Daily Star', lo dejó claro.

"Lo que quieren los hinchas de United es jugadores que les emocionen, héroes en su equipo. No ha habido suficientes en los últimos años en el United. Miras al Manchester City. Tienen a Sergio Agüero, Kevin De Bruyne y David Silva, al menos tres leyendas. Es lo mismo ahora con el Liverpool. El United no tiene eso en este momento", aseveró.

"He visto a Ñíguez durante los últimos dos o tres años y, realmente, me gusta. Tiene una construcción de juego espectacular y puede marcar algunos goles importantes. Todavía es joven, con mucho potencial. La cuestión es que no será barato, eso es seguro. Pero tienes que pensar qué es lo que va a suceder con Paul Pogba y si se marcha...", añadió.

Y, de paso, analizó el interés que también hay en Joao Félix: "También se habla de Félix, pero tuvo problemas en España, y creo que en la Premier hay aún más intensidad. Debes pensar si es un futbolista que podría jugar de inmediato en esta competición".