Pavón falló un penalti, pero lo repitieron y no perdonó

Sin Chicharito, Pavón, el 'ojito' derecho de Schelotto, tomó la responsabilidad del gol en Los Angeles Galaxy.

El ex de Boca se encargó de lanzar un penalti que tuvo bastante historia. El atacante lo falló, pero el VAR avisó al árbitro de que Sisniega se adelantó unos centímetros.

El cancerbero, que le adivinó las intenciones en primera instancia, no pudo evitar el tanto de Pavón, que a la segunda no perdonó y superó al cancerbero.

KING KICHAN



Pavon converts the penalty to put the #LAGalaxy ahead. 1-2. #LAFCvLA pic.twitter.com/1qEoS32ey8