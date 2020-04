Pedri fantasea con jugar y compartir vestuario con Messi

En teoría, Pedri contará como uno más para la pretemporada, pero el Barcelona podría cederlo para que el joven futbolista se foguee. Betis, Ajax... Varios clubes han preguntado.

'Tiempo de Canarias' charló con Pedri por videollamada y el extremo no se aventuró demasiado a fantasear con su futuro como azulgrana, aunque jugar al lado de Messi motiva a cualquiera.

"He soñado muchas veces con estar junto a Messi en un vestuario o en un campo. Ojalá suceda. De momento no me imagino dándole una asistencia. Prefiero seguir dándoselas a Rubén Castro [risas]. Lo que tenga que venir, vendrá", comentó el tinerfeño.

Que Quique Setién, ex técnico de Las Palmas, dirija al Barcelona es buen aval. "Disfrutaba mucho con Las Palmas cuando la entrenaba Setién, aquel equipo jugaba un fútbol muy bonito. Disfrutaba con esa Unión Deportiva Las Palmas como disfruto viendo a equipos que juegan así, como el Ajax en la Champions. Con ese fútbol se pueden hacer grandes cosas", comentó. "Mucha gente me dice que encajo en su filosofía de juego. Me encanta el fútbol que practica Setién, es el que me gusta. Ojalá en un futuro tenga la oportunidad de disputar un partido con él al mando", insistió.

Claro que también podría seguir en la UD. "También vería con buenos ojos quedarme aquí. Le debo muchísimo a Las Palmas. Es el club que me ha ayudado a salir. Tengo que terminar esta temporada y ya después veremos", afirmó el extremo.