Pedro Porro subrayó la confianza del Sporting CP que le hizo crecer

El lateral derecho del Sporting CP, Pedro Porro, habló con los compañeros de 'AS' sobre su gran estado de forma con el líder de la Liga Portuguesa. El defensa es una pieza clave en los esquemas de Amorim y ha sido nombrado como mejor jugador del mes tres veces de manera consecutiva.

"Estoy muy contento, desde que llegué, desde el primer minuto, me dieron mucha confianza aquí y eso se ve en el campo. Ese reconocimiento es también colectivo, porque sin la ayuda de mis compañeros no sería posible. Las cosas me están saliendo" , comentó Pedro Porro.

Pedro Porro confesó quiénes son sus referentes: "La verdad es que de niño me fijaba mucho en Iniesta. Para mí es el referente del fútbol, ​​veía en el campo lo que nadie podía ver. No solamente era eso. También su humildad. Yo vengo del fútbol de la calle y me sentí identificado".

A pesar de la juventud de Pedro, este no dudó ni un segundo en coger las maletas y marcharse al extranjero para triunfar, en este caso al Sporting CP que actualmente se mantinene líder de la Liga P ortuguesa con 58 puntos, con diez de ventaja sobre su perseguidor principal, el Oporto.

"Es para agradecer la confianza que Eusebio puso en mí, porque no es fácil. Yo cumplí. Me dieron confianza y cuando me la dan, no me lo pienso", elogió Pedro Porro a Eusebio, uno de sus primeros entrenadores cuando apenas tenía 17 años.

Uno de los objetivos del joven jugador español es participar en la próxima Eurocopa Sub 21. "La absoluta sería un sueño de niño hecho realidad", afirmó.

Pedro Porro aporta un gran potencial ofensivo al equipo, aunque como el mismo reconoce, la faceta defensiva es uno de los puntos a reforzar para el joven jugador español. "Vengo de ser extremo, pero en los últimos tres años me he enfrentado a muchos de los mejores. Incluso en el uno contra uno no se han ido fácil de mí, porque soy rápido, pero sí que es cierto que tengo que mejorar en defensa", confesó el zaguero.

El Sporting CP es uno de los principales candidatos a conseguir el título de liga esta campaña, aun así Pedro Porro no considera que esté todo hecho: "Peleamos día a día. Todo eso queda lejos. Trabajando como lo hacemos, conseguiremos grandes cosas. No sé el qué, pero dará frutos".

Pedro Porro es propiedad del Manchester City, aunque actualmente tiene dos años de cesión con el equipo lisboeta, que ya manifestó su intención de hacerse con los servicios del lateral español.

Además, Porro reconoció que el City está en contacto con él: "Sí, ellos tienen una persona que se ocupa de todos los jugadores a préstamo. Me llama y me pregunta cómo me encuentro. Están pendientes y eso también me gusta, porque sabes que tienes su apoyo. Espero que ellos estén contentos", confirmó el defensa español.