Pedro se despide del Chelsea

Pedro no volverá a jugar con la camiseta del Chelsea. Tras cinco temporadas y después de acabar su contrato, el jugador canario dijo adiós al club y a los aficionados a través de las redes sociales.

"Tras cinco años maravillosos, mi etapa en el Chelsea toca a su fin. Muchas gracias a la directiva del club, a los entrenadores y compañeros en este tiempo, y por supuesto a la afición: gracias por la experiencia de pertenecer a vuestra gran familia. He sido muy feliz, me habéis hecho sentir como en casa", explicó el extremo español.

Aseguró Pedro que "ha sido un placer y un honor jugar para este gran club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, así como haber competido en una de las mejores ligas del mundo".

"Sin duda acerté en la elección, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables. Nuevos desafíos y triunfos llegarán seguro", añadió el ya ex jugador del Chelsea, que se marchará presumiblemente a la Roma.

"Me despido muy satisfecho con esta etapa de mi carrera que concluye, y a la vez muy ilusionado con la nueva que comienza. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on 'Blues", terminó Pedro en la carta.

206 encuentros ha disputado Pedro con la camiseta del Chelsea, en los que ha marcado 44 goles y 27 asistencias. Sin embargo, no ha podido despedirse en el campo tras lesionarse en la final de la FA Cup ante el Arsenal.

El internacional español habría llegado ya a un acuerdo con la Roma para jugar allí la próxima temporada. Será la tercera de las grandes ligas en las que juegue Pedro, tras LaLiga y la Premier.