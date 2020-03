"Cristiano es mejor que Messi... pero el mejor de todos soy yo"

En el canal de Youtube 'Pilhado', famoso en Brasil, recientemente Pelé dio una entrevista en la que repasó su carrera, habló de grandes mitos del fútbol y de Messi y Cristiano. Pelé puso a CR7 como el mejor del momento; anteriormente decía lo mismo de Leo Messi.

"Hoy por hoy, Cristiano es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi. Sin embargo, Cristiano es más regular y Messi no es un goleador", comentó Pelé, que está confinado por culpa de la crisis del coronavirus. A nivel de clubes, Leo lleva un gol más que Cristiano, 627 a 626.

¿Son Messi y Cristiano los mejores de siempre? "Es una pregunta difícil de responder. No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho o Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff...", repasó. Pero 'O Rei' dejó una frase muy suya, que además no es la primera vez que suelta. "No es mi culpa, pero creo que Pelé era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo", declaró el ex futbolista, que habló en tercera persona.

"¡Mi padre y mi madre cerraron la fábrica! Mi padre fue jugador, marcó cinco goles de cabeza en un partido y ese es el único récord que no batí. Pelé solo hay y habrá uno. Igual es porque Dios me quiere. Hubo un rey y habrá algunos príncipes. Pero gané tres campeonatos del Mundo", recordó.

Añadió Pelé que no tenía ninguna depresión, tal y como comentó su hijo Edinho debido a sus problemas de salud. "Eso lo inventaron. Preferiría haber llegado aquí sin andador, entrenar un poco, jugar a la pelota. Pero me estoy recuperando y, gracias a Dios, después de todo lo que he hecho en el deporte estoy bien. Gracias a Dios me estoy recuperando", señaló.