Pellegrini deja claro al Betis las posiciones que debe reforzar

El Betis afronta el mercado con altas expectativas para la próxima temporada. Pellegrini y Cordón ya trabajan codo con codo para perfeccionar la planificación y encarrilarla cuanto antes.

Informa 'Marca' de que Pellegrini ha señalado la portería, la posición de central y el extremo como los puestos del equipo a reforzar. Ya suenan nombres, tanto para incorporar como para salir del club.

En cuanto a la defensa, la salida de Feddal está bloqueada. Hasta que no se lleve a cabo su salida al Sporting de Portugal, no se podrá fichar a su sustituto. La idea es incorporar jugadores que no conlleven un desembolso económico excesivo.

Rui Silva sigue siendo la principal opción para la portería, aunque el Granada no le dejará salir tan fácilmente. En el ataque aún no hay noticias, pero a partir de este lunes se empezará a mover todo mucho más.