Pellegrini valoró la concentración, Cervera reconoció tener un problema con el balón

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, valoró el triunfo de los suyos en el Ramón de Carranza en rueda de prensa: "Ha sido un partido muy importante. Sabíamos qué tipo de partido se iba a plantear. Lo ganamos atrás por tener esa concentración. Sabíamos que el Cádiz no llegaría mucho, pero en pelotazos, centros o contragolpes, cuando estamos todos mirando cómo hacer el gol al otro lado, hay distracciones y ahí se va el partido como le sucedió en Barcelona".

"Fue clave la concentración atrás. Buscamos en ataque durante 90 minutos distintas variantes. Aunque no estuvimos muy creativos, sabíamos que una teníamos que embocar en la medida en que no concediéramos un gol. El equipo fue maduro buscando creatividad con concentración defensiva ante un equipo al que cuesta muchísimo encontrarle espacios", agregó.

Por su parte, el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, lamentó la derrota de los suyos: "No me marcho contento porque he perdido, pero no me voy tan desconsolado como contra el Athletic. Hemos competido y ha salido el partido que habíamos pensado. Hemos perdido por una jugada aislada. Si queremos seguir estando en Primera el año que viene ese gol no nos lo pueden meter".

"Seguimos teniendo un problema gordo con la pelota porque no creamos demasiado peligro y cuando conseguimos una ventaja no nos sale. En una jugada aislada, porque no es ni ensayada, un jugador pequeñito nos la remata y pierdes el partido. El partido estaba controlado hacia el empate", añadió.