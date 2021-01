Pellicer está de acuerdo con Diego Martínez: "Es un derbi de Primera"

Pellicer ha vivido duelos entre el Málaga y el Granada desde hace muchos años y es una de las voces más autorizadas para hablar de este derbi andaluz. Como entrenador del cuadro blanquiazul, analizó la cita en su comparecencia previa y antojó un duelo de lo más interesante.

"Es un derbi de Primera, lo he vivido a nivel profesional como jugador en Segunda B. Esa rivalidad es histórica, sana. Esperemos que, en un futuro no muy lejano, se pueda competir en Liga en Primera", dijo el preparador, en línea con la apreciación de su homólogo rival, Diego Martínez.

Sobre la operación de Calero, explicó: "Gracias a Dios, ha salido todo bien. Ahora, llega su gran montaña, el trabajo de la recuperación. Tiene que hacer ese trabajo invisible, lo sé por experiencia. Va a estar en la oscuridad y tiene que apoyarse en la gente que tiene a su alrededor. El mismo día de la operación, ya hablé con él. Después, volveré a llamarle".

Y dio un repaso a la lista de bajas: "Benkhemassa no ha podido entrenar y pensamos que, la semana que viene, puede estar. Matos está mejorando y Hicham está con esa recaída y, la semana que viene, valoraremos. Buscaremos un equipo competitivo, pero no hay titulares ni suplentes. Lo fuerte de este grupo es que no hay titulares ni suplentes. Esto es una rueda, hay estados de forma".

Más centrado en el Granada como contrincante, analizó: "La palabra que le define es competir. Todo por el bien del colectivo, muy solidario. Transita de forma bestial, con mucha velocidad. Sabe cómo defender en bloque alto y manejar los espacios para reducir. Su entrenador ha crecido de forma exponencial. Cuando no lo tengan, lo van a valorar más".