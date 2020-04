Pep busca segundo entrenador y suena Xabi Alonso

Trabajar con Pep Guardiola es sinónimo de éxito en el mundo del fútbol. Tito Vilanova continuó con su legado en Barcelona mientras pudo y ahora le ha llegado el turno a Mikel Arteta, que aprendió del de Santpedor y ya vuela solo en el Arsenal.

No han sido los únicos. Domènec Torrent también tuvo su oportunidad en la MLS y se puede decir que, pese a su corto periplo, la aprovechó.

La salida de Arteta ha dejado al Manchester City con una vacante en la posición de segundo de Guardiola que de momento ha ocupado Rodolfo Borrell.

Especialista en tareas defensivas, 'Goal' desveló que es uno de los candidatos a ocupar la posición de manera definitiva en el Etihad.

Pero no el único, la citada fuente confirmó que el club celeste buscará un nuevo ayudante para Pep en verano y la posibilidad de un regreso de Torrent no está cerrada del todo, a pesar de que el ex técnico 'citizen' prefiere ser primer entrenador.

Siempre según el mencionado medio, otro técnico mucho más mediático podría llegar a las islas. Y no sería otro que Xabi Alonso, ex jugador de Pep en el Bayern y que siempre ha halagado al de Santpedor.

Actualmente en la Real Sociedad B, está en la terna para ser el futuro segundo entrenador del Manchester City. Como en el caso de Torrent, está por ver si Xabi estaría interesado en dar un paso atrás después de ser primer entrenador o no.