"Pep fichó por el Bayern y al día siguiente, el City me llamó"

La llegada de Manuel Pellegrini al Manchester City tuvo mucho que ver con Pep Guardiola, el que posteriormente sería su sustituto. Sin la negativa del español, el chileno no habría sido 'citizen'.

"Cuando me reuní con el City por primera vez, en 2013, me dijeron que habían trabajado con Guardiola en el Barcelona y que querían trabajar con él en el City. También me explicaron que estaba en Estadios Unidos y que si quisiera fichar por el City, lo haría", explicó Pellegrini, actual técnico del Betis, en 'The Athletic'.

Guardiola rechazó la proposición: "Pep decidió fichar por el Bayern y al día siguiente el City me llamó diciéndome que querían hablar conmigo. Después de tres años acabé contraro y Pep el suyo. Me fui del City con buena relación", añadió.

Habló el 'Ingeniero' sobre las opciones 'citizen' en Europa: "Antes de que yo llegara, el City no alcanzaba las eliminatorias y caía en fase de grupos. En 2016 llegamos a la semifinal contra el Real Madrid y lo decidió en propia puerta. Estoy seguro de que este año, y si no muy pronto, el City ganará la Champions League".

"No sé si entrenaré de nuevo en la Premier. Mi carrera empezó hace 36 años, mucho tiempo. He tenido muchas opciones antes y después del West Ham, pero tendré casi 70 cuando acabe mi contrato aquí. Me siento joven y quiero ser tan exitoso como pueda en estas tres temporadas, estoy feliz", incidió el técnico chileno.