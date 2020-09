"Pep me dijo que viniese; desde ese momento lo tenía decidido"

Ferran Torres, uno de los mayores talentos del fútbol español, emigró a la Premier League este verano para tratar de seguir progresando en el Manchester City. En su charla con 'Sport', el extremo recordó lo importante que fue Pep Guardiola en la decisión de abandonar el Valencia para poner rumbo a Inglaterra.

"Guardiola ha sido clave. Es un entrenador que sabe sacar lo mejor de cada jugador. Esto me hizo estar convencido de que era el mejor paso para mi carrera. Con Pep de entrenador puedo llegar a mi máximo nivel. Me dijo que viniese, que era importante para el equipo y veía el club como un gran sitio para mi. Desde ese momento, la verdad, lo tuve más que decidido", subrayó Ferran, contento con estas semanas.

"Mi objetivo es jugar el máximo de partidos y minutos posibles. Me gusta ir al espacio, también recibir al pie. Quiero darle varias opciones al entrenador, y estar preparado para cualquier momento en el que me necesite. Trato de automatizar rápidamente los mecanismos que nos exige el entrenador lo antes posible. Creo que voy por el buen camino y absorbiendo bien lo que me piden", añadió.

Sobre la posibilidad de haber fichado a Messi, Ferran cree que pese a todo el City tiene "un equipo fantástico" que puede optar a hacer "grandes cosas" en la Champions.

Su adaptación, fácil gracias al resto: "Es verdad que conocía mucho a Eric de las inferiores de España. También a Rodri de la Selección Española. Con Foden nos enfrentamos en categorías inferiores… tras unos días creo que el vestuario me ha recibido genial. El grupo es muy bueno y la gente muy abierta, cosa que se agradece para jugadores nuevos como yo o Aké".

De Bruyne, el que más le ha sorprendido: "Hay jugadores fantásticos, pero quizás De Bruyne es de los que más me ha impresionado. Es una figura a nivel mundial. Por algo el City es uno de los mejores equipos del mundo. Mi primera impresión es fijarme y ser consciente que debo aprender de esas estrellas. Dentro del campo te van a ayudar a hacerte mejor, y yo por mi parte hacer todo lo posible para que ellos también rindan de la mejor forma".