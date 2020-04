"Pep me paró en el túnel de vestuario y me dijo que soy un jugador fantástico"

Barry Bannan nunca olvidará el día que Guardiola le paró en el túnel del vestuario para hablar con él. Es un momento que se quedará a vivir para siempre en el corazón del futbolista del Sheffield Wednesday.

"Me paró para hablar personalmente. Me dio la mano y me dijo: 'Bien hecho, eres un futbolista fantástico'. Para mí fue increíble", dijo a 'Daily Record'.

Un gesto que honra a Pep: "No tenía que haberlo hecho, es el entrenador del Manchester City, pero me hizo sentir mucho mejor y me dio mucha confianza".

Porque Guardiola es uno de los grandes técnicos de la historia y escucharle fue, sin duda, una tremenda alegría. "Fue increíble escuchar eso de Pep. Aunque tenga 30 años, miras a gente como él como si fueras un niño.", dijo aún emocionado.