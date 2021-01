Mendilibar dijo, tras la derrota que su equipo cosechó contra el Atlético de Madrid, que tras ponerse por delante con un penalti, un mal despeje les costó el empate y luego cometieron el error de dejar encarar a Luis Suárez solo a portería.

"Es penalti o no es penalti",- señaló Mendilibar. "Lo que está claro es que Anaitz no toca el balón, si tiene contacto con él, eso no sé, lo sabrán Suárez y Anaitz, pero el árbitro puede pitar penalti y yo creo que no tenía que haber hecho penalti. Perder, por cómo ha sido, nos duele".

Mendilibar fue crítico con el hecho de que le estén remontando tantos partidos y señaló que algo estarán haciendo mal "bastantes veces", ya que pueden estar dominando en el marcador, pero no terminan de ganar.

Añadió que el rival con "una pérdida o un robo de balón, o lo que sea una jugada rápida" les hacen gol y por ello tienen que estar "mucho más concentrados, mucho más todo, pero está ahí, no es fácil hacerlo bien".

Con ironía sostuvo que la solución es intentar ponerse "dos goles por delante".

En relación con el penalti lanzado por Dmitrovic dijo que es un trabajo que realiza en los entrenamientos y que si le eligió fue porque hasta ahora "todos los que habían tirado penaltis habían fallado" y "siempre se va cambiando hasta encontrar uno que lo meta".

Opinó que cuesta mucho ganar los partidos a la mayoría de los equipos, que hay bastantes empates y al final cree que serán necesarios menos puntos en esta temporada para salvarse.