"¿Pesadillas con Messi? No, nunca"

Uno de los duelos del Real Madrid-Barcelona lo llevarán a cabo Thibaut Courtois, en la portería blanca, y Lionel Messi, en el ataque azulgrana.

El meta habló para 'Eleven Sport' del argentino y sorprendió al asegurar que no toma al astro como a un jugador diferente al resto.

"¿Pensar en Messi antes del 'Clásico'? No, no como antes. Cuando jugaba en el Atlético, en la primera temporada, sobre todo cuando viajas al Camp Nou por primera vez... en ese momento sí piensas en las estrellas. Si no lo piensas entonces sí que eres raro, pero ahora...", comenzó el portero del Real Madrid.

"Ahora no, ya no pienso más en eso. Para mí, Messi es como cualquier otro jugador", continuó el internacional belga, ajeno a los partidazos firmados por el argentino en el Bernabéu.

"¿Pesadillas con Leo? No, nunca", dijo entre risas el portero, antes de explicarse: "Lo estudiamos como a cualquier jugador del Celta o del Levante. No hay diferencias".