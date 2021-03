Piatti aboga por "hacer bien las cosas" y "no depender de terceros"

El delantero argentino del Elche Pablo Piatti se mostró confiado de la permanencia en Primera División de su nuevo equipo y recordó que si el conjunto ilicitano hace bien las cosas no dependerá de terceros para alcanzar el objetivo.

En una entrevista concedida a 'EFE', el atacante, que llegó al club ilicitano a principios de este mes de marzo tras una experiencia en la competición estadounidense, aseguró que su adaptación ha sido rápida, ya que conocía a muchos integrantes de la plantilla y la Liga Española.

"Tener tantos compatriotas en el vestuario lo hace todo más agradable, pero ya conocía a la mayoría de los chicos por haber jugado contra ellos y al cuerpo técnico", dijo Piatti, quien destacó el gran ambiente que existe en el vestuario del Elche.

El delantero reconoció que su idea era estar más tiempo en la MSL "porque la experiencia a nivel personal y familiar fue muy buena", si bien precisó que cuando apareció la oferta del Elche cambió rápidamente de opinión.

"Era la oportunidad de volver a la élite y de sentir de nuevo cosquillas en la barriga para volver a competir", explicó el jugador de Ucacha. El argentino aseveró que no se pensó la oferta del Elche a pesar de la crítica situación del equipo, que llegó a estar 16 partidos sin ganar y hundido en la zona de descenso.

"Sabía que con el cambio de entrenador todo iba a cambiar. Más allá del partido ante el Sevilla, el equipo siempre estuvo cerca de sumar y las sensaciones son positivas. Hay gol y fondo de armario para conseguir el objetivo", apostilló.

Pablo Piatti señaló el próximo mes de abril como clave para las aspiraciones de su equipo "porque nos tocan varios duelos directos". El atacante insistió a 'EFE' en que si el Elche “cumple su trabajo” no dependerá de nadie para salvarse, si bien precisó que el equipo está más que preparado para sufrir y aguantar la presión hasta el final.

En este sentido, el delantero recordó cómo logró ascender el Elche la pasada temporada. "Eso demuestra el corazón de este equipo. Y la gente que se ha sumado es de la misma raza, humilde, trabajadora y de la que arrima el hombro si las cosas no van”, comentó.

Por último, Pablo Piatti, de 31 años, aseguró que ha evolucionado mucho con respecto al jugador que fue en Almeria, Valencia o Espanyol, sus otros equipos en la competición española.

"El Almería tenía velocidad, pero no entendía el juego y tuve que aprender; en Valencia crecí muchísimo y me di cuenta de muchas cosas; y en el Espanyol ya era un jugador con recorrido", relató el delantero. "El Piatti del Elche ha madurado y ha crecido en experiencia. Puede que ya no tenga ese punto de velocidad, pero ahora sabes cuándo hay que explotar el regate. Todo eso te lo da el correr de los años", concluyó.