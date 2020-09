Pillan a Jesé y Aurah Ruiz cenando en París

Aurah Ruiz y Jesé están viéndose y no, esta vez no es en los juzgados. Aunque la ex del futbolista ha atacado a éste en múltiples ocasiones por no cumplir con sus obligaciones como padre, la situación podría haber dado un giro de 180 grados.

Y es que podrían estar reconciliándose, como muestra una fotografía de ambos en París en la que aparecen cenando juntos. Una fan compartió dicha instantánea en Instagram, aunque ninguno de los protagonistas lo ha publicado en sus redes.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores de Aurah Ruiz, además de contar con el hecho de que Jesé reside actualmente en la capital francesa.

En sus historias de Instragram de ese día, la influencer canaria luce la misma camisa que viste en la cena con el jugador y, además, posa en el César Restaurant, el lujoso local en el que fueron pillados y uno de los más frecuentados por los futbolistas del PSG.

Sin embargo, y por mucho que pueda sorprender, no es la primera vez que ambos tienen una cita. Ya fueron vistos pasando un día en familia en un parque de atracciones en Maspalomas y otro cenando en un Foster Hollywood y en el cine.

Cabe destacar que se ha atrasado un juicio que ambos tenían pendiente al día 14 de diciembre. Por el momento se desconoce si están retomando su relación, tras muchos altibajos y denuncias, o si sus reuniones obedecen a un simple acercamiento por el bien de su hijo en común, Nyan.

Por otro lado, Janira Barm, la última pareja de Jesé, ha reaccionado a esta cita asegurando que no le interesa porque es feliz. "No me importa nada más de él que su responsabilidad como padre, que es lo único que nos va a unir", aseguró la modelo, embarazada de su segundo hijo en común con el futbolista.