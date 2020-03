"Pintaba para figura hasta que Marc Crosas me enseñó la noche"

Pumas, Celtic, Zaragoza, América, Monterrey, Vancouver Whitecaps y Valenrenga, amén de una etapa en el Barcelona donde no se pudo quedar por el papeleo. Efraín Juárez, entre todos sus años de futbolista, recordó una anécdota en el conjunto escocés.

"Yo pintaba para figura en el Celtic, hasta que Marc Crosas me enseñó la vida nocturna y me tuve que regresar al año y medio", dijo el ahora componente del cuerpo técnico del New York City a 'TUDN'.

En el Celtic estuvo una única temporada antes de jugar cedido en España, en el Zaragoza, donde marcó un gol en 16 partidos. Fue entonces cuando tomó el camino de vuelta para llegar al América.

Efraín Juárez explicó, asimismo, por qué se retiró. "Tengo que aceptarlo, llevaba un par de años que no estaba disfrutando mucho del fútbol, más en los últimos meses. Me duele aceptarlo, pero cuando no disfrutas, creo que algo está mal", confesó.

Ahora, el ex futbolista vive en Nueva York, donde también sufre los efectos del COVID-19. "Me asusté muchísimo. No te imaginas que una ciudad como Nueva York pueda estar apagada. Creo que en México no se han tomado las medidas necesarias", sentenció.