Pita espera cerrar positivamente un curso bastante irregular

Carlos Pita, capitán del Lugo, ha afirmado que el cambio que ha experimentado el equipo gallego desde la llegada de Juanfran García al banquillo ha sido "mental", lo cual ha permitido llegar a la última jornada de Liga, en la que recibe al Mirandés, dependiendo de sí mismo para certificar la permanencia.

"El cambio es mental, psicológico. El equipo estaba bajo de moral, sobre todo después de la derrota de Gijón, que nos hizo mucho daño. El cambio ha sido de mentalidad, de creer que podemos competir con cualquiera y ganar en cualquier campo", ha comentado este domingo durante una rueda de prensa con preguntas a distancia.

El centrocampista ha indicado que al Lugo le queda "el último paso, el último esfuerzo", para lograr la permanencia en una temporada que ha sido "bastante irregular" a nivel colectivo y que tienen la oportunidad de "cerrar de manera positiva".

Enfrente, los lucenses tendrán a un Mirandés que no se juega nada después de haberse quedado sin opciones de acceder al 'play off' de ascenso, pero del que no se fía Pita.

"Es un rival que, aunque no se juega nada clasificatoriamente en cuanto a meterse en 'play off', va a venir a ganar, porque son chavales con hambre y que probablemente quieran cerrar la temporada de la mejor manera posible", ha avisado.