Pjanic desveló que ya ha hablado con Koeman y dijo que quiere ganárselo

Pjanic está dispuesto a jugar como Koeman desee. Ya ha hablado con él algunas veces y tiene una idea más o menos formada de cuál será la táctica que tendrá que seguir cuando salga al campo. Él mismo lo comentó en la rueda de prensa de su presentación con el Barça.

"Ya he hablado con él dos o tres veces. Primero, para situarme. Es un entrenador que ha demostrado muchas cosas en estos años. A nivel táctico, he podido hablar con él. Vamos a esperar que me integre y ya veremos cómo piensa utilizarme", aseguró el ex de la Juventus.

"Pero sabemos que la temporada es larga. Yo estoy a su disposición. Daré lo mejor de mí y trataré de ganarme su confianza y, sobre todo, la de mis compañeros", añadió. En plena reestructuración, tiene una oportunidad vital para hacerse con un puesto como protagonista.

También comentó cómo fue su relación con Luis Enrique, con quien coincidió cuando estaban los dos en la Roma: "Tuve una relación extraordinaria con él, me supo mal que se fuera solo después de un año. Él pensaba en la manera de jugar del Barça en la Roma. Y eso no es sencillo".