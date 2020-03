"Pocos hablan de lo expuesto que estuvo el Valencia en Milán"

Italia y España lideran desgraciadamente las listas de fallecidos por COVID-19. Y la plantilla del Valencia hizo el trayecto ahora prohibido para enfrentarse al Atalanta en la Champions, algo que recordó Parejo en una entrevista concedida a 'AS'.

"Estos días tienes mucho tiempo para dar vueltas a la cabeza y plantearte todo lo que hiciste allí. Por ejemplo, muy poca gente habla de lo expuestos que estábamos los jugadores y los trabajadores del club en esa eliminatoria.", recordó Parejo.

El centrocampista también habló sobre las miradas que apuntan a aquel Atalanta-Valencia como uno de los grandes focos del COVID-19 en Italia: "Da mucho respeto, pero nosotros solo cumplimos con nuestra obligación".

"Hablar ahora es ventajista, pero tal vez no debía haberse jugado ni siquiera aquella jornada de Champions. De lo que estoy seguro es de que la eliminatoria no se jugó en igualdad de condiciones", agregó.

Parejo se refirió al alto número de casos en el conjunto 'che' en el dichoso virus: "Nos ha tocado muy de cerca y por eso estamos tan concienciados. Toda Europa debió aprender de lo que sucedió en China. Ahora hay que hacer caso a las autoridades y quedarse en casa, que es el modo más seguro de frenar la transmisión y ayudar así a todos los que se están jugando la vida por nosotros".

"Tenemos que tomarlo con calma. El club ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar los contagios, ha ido incluso por delante de las medidas oficiales, pero aun así no se ha podido evitar. Ahora toca estar al lado de los que se han contagiado, animarles y confiar en que todo saldrá bien", agregó.

El capitán explicó cómo lleva la cuarentena en casa: "Tenemos a nuestra disposición muchas horas que el día a día no nos permite pasar en casa y con nuestros seres queridos. Yo lo estoy intentando aprovechar para pasar mucho tiempo con mis hijos y mi mujer y para aprender cosas nuevas. Quiero que esta cuarentena sea productiva para mí a nivel personal. Vamos a aprender muchas cosas de la vida, pero también quiero aprender cosas más ‘de andar por casa".

"Me gusta cuidarme y creo que todavía me queda cuerda para rato. Temporada a temporada soy de los que más minutos juegan y, afortunadamente, no me resiento ni lo pago con lesiones. Espero terminar esta temporada a un buen nivel y lograr el objetivo de la Champions. La que viene la afrontaremos del mejor modo posible, con objetivos a nivel de club y, por supuesto, con la ilusión de jugar esa Eurocopa. Si hago las cosas bien en el Valencia, seguro que tendré opciones de ir", concluyó sobre la Eurocopa.