Polémica en Noruega por el misógino mensaje de un club en una camiseta

Vegard Forren ha puesto el fútbol noruego en el punto de mira. El futbolista del SK Brann Bergen consiguió que muchas de las personalidades del fútbol mundial cargaran contra él.

Fue en una entrevista en el canal 'Norweigan TV2' donde ocurrió todo. El futbolista atendió al medio de forma telemática y lo hizo con varias camisetas que guarda como recuerdo detrás de él.

Y en una de ellas aparecía este misógino mensaje: "¿Qué es el fútbol femenino? Ni es fútbol ni es femenino?".

"Probablemente sea una broma inocente, pero no es gracioso. No tiene gracia. Incluso si tenía la intención de ser algo gracioso, no puede colgar eso en las paredes de uno de los clubes más grandes de Noruega", señaló la futbolista Ingrid Rylan.

Por su parte, el director ejecutivo del Brann, Vibeke Johannsen, reconoció públicamente que ya le ha ordenado al club la retirada de esta camiseta.