Polémica política en España por una publicación de Özil de hace tres años

El español medio, tras dos semanas (y las que quedan) de confinamiento, está a la que salta. Y aquellos con la mecha corta, a los que no les hace falta mucho para soltar el exceso de bilis que su cuerpo genera, están viviendo días gloriosos para compartir su mal humor con el mundo.

La última ha sido Almudena Negro, diputada del Partido Popular (de corte conservador) en la Asamblea de Madrid. Denunció públicamente a su compañero Pablo Gómez Perpinyà, portavoz del partido político Más Madrid (de ideología progresista), por un post de este en las redes sociales.

Gómez Perpinyà publicó un storie de Instagram emplazando a sus seguidores a echar un torneo de FIFA el viernes noche, ilustrando la publicación con una fotografía que Mesut Özil subió a esa misma red social en el verano de 2017.

En ella se ve al futbolista alemán jugando no al FIFA, sino al PES, en una televisión de tamaño grosero. La diputada solo tuvo ojos para la televisión. No reparó en que el tipo de la publicación no era su compañero de profesión, por mucho que estuviera de espaldas.

Entró al trapo como un miura. "Así trabaja la izquierda. Pablo Gómez Perpinyà jugando al FIFA en supertelepija mientras los diputados del Partido Popular trabajan. Pero luego critica a Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid). Hay que tenerlos cuadrados", escribió en Twitter.

El tiro no tardó en salirle por la culata, comenzando por la respuesta del aludido. "Señora, no difunda bulos. El de la foto es Mesut Özil. Yo tengo menos dinero pero mi abuela dice que soy más guapo y a mi me vale", contestó Gómez Perpinyà, con sorna, al polémico mensaje.

Un mensaje que no tardó en hacerse viral y ser foco de chanza y mofa por parte de unos, mientras los otros trataban de defender lo indefendible. Las dos españas, en un tuit.