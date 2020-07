"Prácticamente desde que nací soy 'culé', intentaré quedarme"

El Barcelona ya abre los brazos para recibir a Pedri, una de las sensaciones de la temporada en Segunda División. El joven jugador hará la pretemporada con el primer equipo, aunque esta apunta a corta con todo el lío del coronavirus.

Pedri habló con los medios del club y avisó al resto de jugadores de que lo dará todo para no salir cedido y quedarse en la primera plantilla.

"Mi objetivo es hacer la pretemporada e intentar quedarme", arrancó el jugador tinerfeño, que habló de su polivalencia: "No me fijo en una sola posición, sino en la que me diga el entrenador".

El jugador del equipo amarillo reconoció que ahora tiene más presión, aunque abogó por seguir jugando relajado para tener éxito.

"Sí noto más presión, pero también es bueno porque, si juegas relajado, no salen las cosas. Uno debe intentar evadirse de la presión", aclaró.

El internacional español en categorías inferiores mandó un guiño a los 'culés' y aseguró que es seguidor del Barça desde que era pequeño: "Prácticamente desde que nací soy 'culé', toda mi familia ha sido del Barça".