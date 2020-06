"Preferiría un referéndum en Cataluña a un doblete del Barça"

El que en su día fuera presidente del Barça, Joan Gaspart, hizo un repaso de la actualidad, no solo deportiva, sino también política. Se mostró partidario de que la gente en Cataluña pueda decidir su futuro.

Gaspart defendió el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 'El Español'. Le dieron a elegir entre una Liga y una Champions del Barça o la posibilidad de ir a las urnas y no tuvo que pensárselo. "Se lo digo muy fácil: el derecho a decidir", expresó.

Y quiso explicar el por qué: "El Barça, si no gana, puede volver a intentarlo el año que viene. Y si no al otro, y al otro, y al otro. Eso sí, si se convoca un referéndum y sale que "no", deberíamos respetar el resultado por lo menos durante los próximos 100 años".

El ex presidente se mojó y dijo qué votaría en caso de que ese referéndum tuviera lugar. "Yo me decantaría por el no", dijo sin pelos en la lengua.

También tiene muy claro que nunca más volvería a presidir el Barcelona. "Jamás me presentaría otra vez, no me votaría ni yo mismo. Sirvo para lo que sirvo. Durante 22 años como vicepresidente, disfruté una barbaridad. La gente me veía como un forofo y ahora lo seré hasta que me muera", dijo.

Nunca se perdonará Gaspart algunos errores. "La noche que fui elegido presidente, el mejor jugador del fútbol español, Luis Figo, se me fue al Real Madrid. Era el mejor y se lo llevó el rival. Luego cometí otro fallo. Todo el mundo sabía que tenía dinero, la gente creyó que yo tenía experiencia y ficharía bien. Me hice responsable tras 22 años como vicepresiente y fiché a Overmars. No le salieron las cosas", lamentó.

"Mi balance como presidente: suerte ninguna, fallos todos. 100.000 personas sacaron el pañuelo, me pidieron que me fuera y yo les hice caso", concluyó su resumen Gaspart.