"Preguntar a Messi por Griezmann fue una falta de respeto, una chorrada"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa virtual para analizar el partidazo que enfrentará a su equipo ante el Atlético de Madrid, este sábado 21 de noviembre a las 21 horas.

Quiso comenzar el entrenador neerlandés hablando del rival rojiblanco: "Sabemos que es un partido complicado, frente a un equipo muy competitivo. Estamos convencidos de que podremos hacer un buen partido. Los dos equipos tenemos bajas importantes".

Sobre la polémica por las palabras de Messi a su llegada al aeropuerto y su relación con el francés Griezmann, explicó: "Puedo entender que Leo estuviera cabreado. Después de un viaje tan largo, que te pregunten por Antoine es una falta de respeto. Puede ser la intención vuestra de crear una polémica, pero yo en el vestuario, el entrenamiento o el campo no he visto ninguna mala relación entre ellos dos. Son chorradas".

Koeman, visiblemente enfadado, se negó a ofrecer su opinión sobre la supuesta salida del astro argentino del Barcelona: "No voy a contestar más preguntas de esto".

Pero, ¿qué le diría Koeman a Messi para que renovara? "Leo todavía tiene un año de contrato. En mi opinión, tiene que seguir aquí, pero yo no soy la persona que tiene que convencerle. Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro".

"Tengo que defender a Leo, porque después de 15 horas de viaje te hacen un control de una hora y luego te encuentras a mucha prensa haciéndote muchas preguntas. Es increíble lo que ha hecho por este club, es la persona más importante que tiene que tomar una decisión sobre su futuro", sentenció el técnico 'culé' sobre el tema Messi.

Además, el técnico del Barça se quejó del ajustado calendario de su equipo: "Sabemos que para los equipos grandes es un calendario muy apretado, no es bueno jugar tres partidos, uno amistoso. Yo entiendo a los seleccionadores, porque también lo he sido, pero nunca he arriesgado con ningún jugador. Todos los partidos los hemos jugado a las 21 horas y esto no lo entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días".

"Lo entiendo en un Atlético-Barça, que todo el mundo quiere verlo, pero no los otros. Jugar a las nueve de la noche y luego el martes en Kiev a las 21 horas, no es ayudar a los equipos. Hay que ayudar a los equipos grandes que juegan cada tres días y pensar en los jugadores", añadió en un tono enfadado.

A la pregunta de si se sintió aliviado de que Luis Suárez no pueda jugar el partido, Koeman respondió alto y claro: "No, pero nosotros también tenemos bajas importantes. Cualquier entrenador sabe que puede perder jugadores, por lesión o COVID-19".

En cuanto a si le preocupa que haya críticas hacia Griezmann, declaró: "No me preocupa porque lo veo concentrado, trabajando e intentando ayudar a ganar los partidos".

"Todos los jugadores han llegado bien de la concentración con sus selecciones, excepto Busquets, aunque es normal que haya cansancio de los viajes. Solo han hecho un entrenamiento porque el jueves tenían que hacer un test", explicó sobre el parón internacional.

"Felicité a Pep, si él está contento, yo estoy contento"

El entrenador del Barcelona también habló sobre la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City: "Estoy muy contento por él, está muy bien en el City y quiere seguir en el club que le trata tan bien. Le felicité el jueves, si él está contento, yo estoy contento".

Haciendo un repaso a los minutos de los jugadores, De Jong ya ha sido titular en diez partidos: "Para mí es un jugador importante, ha mejorado, pero todavía tiene que hacerlo más. Tampoco tenemos a muchos más futbolistas para jugar como pivote. Hay que buscar el momento para darle descanso, pero ahora tenemos partidos importantes".

La prensa también cuestionó al entrenador azulgrana sobre la situación física de Coutinho, que ya ha recibido el alta médica: "Está bien, lleva casi una semana entrenando y hay que hablar con los médicos para saber cuál es el mejor momento para que vuelva a jugar. Podrá hacerlo desde el inicio o desde el banquillo".

En cuanto a la importancia de conseguir los tres puntos en el Wanda Metropolitano, comentó: "Es un partido importante por nuestra manera de pensar y los tres puntos. Estamos en un buen camino. Si logras un buen resultado, la confianza crece en el equipo".

"La gran calidad del Atleti es que sabe jugar de diferente manera, está acostumbrado a adaptarse al rival, igual que el Barça. Simeone ha hecho un gran trabajo", añadió sobre el rival 'colchonero'.

Finalmente, habló sobre las oportunidades que Riqui Puig podrá tener debido al apretado calendario: "Riqui es uno de los jóvenes que tiene que trabajar mucho para tener minutos y lo está haciendo".