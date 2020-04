Preparación, desconfianza e indignación respecto a la vuelta en Segunda

El regreso de la competición está dando mucho que hablar. En Segunda División, las sensaciones están siendo de lo más distintas. Las Palmas desconfía del regreso del campeonato; el Cádiz está preparándose para afrontarlo, y Kike Márquez, del Extremadura, está indignado con el protocolo de LaLiga.

"Soy partidario de jugar lo que resta de temporada, pero veo muy precipitadas las fechas que estoy escuchando porque creo que deben pasar algunos meses para que eso ocurra. Por ejemplo, nosotros, cuando jugamos fuera, estamos dos noches en hoteles, además del traslado de avión, con lo que pienso que todavía tendrá que transcurrir más tiempo para que se vuelva a jugar", dijo De la Bella, jugador del cuadro isleño, en 'COPE'.

Su compañero Aythami afirmó en unas palabras para 'Tiempo de Canarias': "Me preocupan muchas cosas que se irán solucionando y ya se irá viendo lo que pasa, pero lo primero es la salud de mi gente. Quiero asegurarme de que ellos estén bien y, ya luego, nos vamos a la otra parte".

El Cádiz tuvo una reunión telemática con el presidente, Manuel Vizcaíno, y los jugadores, según el diario 'AS'. Conversaron acerca del regreso a los entrenamientos, que podría ser el 4 de abril. El máximo mandatario también se comprometió a convencer a Fali, que no lo ve muy claro, de que se una a los demás jugadores.

La nota más indignada la dio Kike Márquez, del Extremadura. Publicó en su cuenta de Twitter: "No cabe duda que todos deseamos volver al verde cuanto antes, lo que no llego a entender es como se plantean hacernos test y controles exhaustivo cuando no lo están haciendo con los sanitarios y profesionales que se están dejando la piel. Siento vergüenza de pensarlo".