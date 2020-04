Prosinecki reveló la anécdota que podría haber dejado sin doblete al Atleti

Radomir Antic, un tipo amable y de perfil muy cercano, tristemente fallecido este lunes, dejó bastantes amigos en el mundo del fútbol. Uno de ellos fue Robert Prosinecki, quien quiso honrar su memoria en 'Mozzart Sport' y reveló algunas confidencias.

La más jugosa, una circunstancia que podría haber dejado al Atlético de Madrid sin su preciado doblete en 1996. O al menos eso cree el ahora entrenador del Kayserispor turco, al que Antic pidió como fichaje, pero quedó descartado y llegó en su lugar Pantic, gran artífice de los dos trofeos.

"Ves cómo es el fútbol y la vida. Si hubiera ido al Atleti, podría no haber habido ese doblete. Resultó mejor para Antic que fuera Milinko y yo me marchara al Barcelona", recordó.

El matrimonio entrenador-jugador fue bueno tanto en el Real Madrid como en el Oviedo. "Creyó tanto en mí que me dio las llaves del centro del campo allí. No me esconderé, fue amable conmigo, sabía cómo soportarme".

"He estado mucho en España, en Madrid, y sé cuánto aprecian a Radomir. Dejó mucho atrás. Es poco probable que alguien de nuestra zona lo supere. Especialmente por el doblete con el Atleti. Le conocí como un hombre de espíritu alegre. Se le veía genial. Siguió riendo siempre. Hasta el lunes por la noche creí que todo iba a salir bien. Lamentablemente no fue así. Hemos aprendido lecciones de él y es para estar orgullosos. Su familia debería estar orgullosa", destacó Prosinecki.