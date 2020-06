"Pude jugar con la España de Del Bosque, pero mi sueño era ir con Brasil"

Felipe Melo es un nombre más que conocido en el fútbol mundial. España, Italia, Brasil... Las fronteras no existen para un jugador de carácter que pasó de jugar en el Racing a ser contratado por la Juventus de Turín en pocos años.

Además, pudo unir su nombre al de la historia del fútbol español, pero prefirió hacer un guiño a su país natal, tal como confirmó en una entrevista en el diario 'AS': "Me decían que Del Bosque se fijaba en mí. Tuve la oportunidad de jugar con la Selección de España porque tengo el pasaporte español, pero mi sueño era jugar con la absoluta de Brasil. Siempre".

España ganó aquel Mundial de 2010, pero Melo no se arrepiente de su decisión: "No me arrepiento. Quizás si estuviese yo en España, no iba a ganar. Si Dios cree que uno no tiene que ganar, da igual, no tiene que ganar".

"Yo cumplí mi sueño: jugar con la Selección de Brasil, jugar un Mundial, ganar una Confederaciones, jugar varios partidos, incluso ser el único futbolista en la historia de Brasil que nunca había jugado un Mundial antes y nunca pasó por el banquillo. Eso es una pasada. Es una de cosa de locos. Siempre se lo agradezco a Dios porque es una historia tremenda", recordó en el citado medio.

Por último, habló del que podría ser el actual precio del Melo en su mejor momento: "Fue un negocio increíble. La Fiorentina paga la cláusula (al Almería, de ocho millones) y después la Juventus paga la cláusula a la Fiorentina de 25 más un jugador. Ahora es diferente, cualquiera paga por 30-40-50. Yo creo que por Felipe Melo con 25 años hoy un equipo pagaría 80 millones de euros. Uno que tiene llegada, fuerza, defensivamente no es malo...".