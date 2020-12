"Puede que Agüero esté en el banquillo ante el OM"

Aún no ha decidido Guardiola a qué jugadores alineará ante el Olympique de Marsella. El City es uno de los equipos que ya está clasificado y, por tanto, se avecinan rotaciones.

El técnico, antes de ese último partido de la fase final de la fase de grupos de la Champions, habló sobre el Kun Agüero. Puede que entre en la lista y, dependiendo de cómo se encuentre, contará o no con él.

"El miércoles decidiremos. Quizá esté en el banquillo. Veremos cómo reacciona su cuerpo a las molestias", dijo. "Estos días ha entrenado, está trabajando duro para volver. Necesita tiempo. Somos pacientes con él", prosiguió.

En el caso de que su rodilla responda bien, Agüero podría reaparecer el siguiente fin de semana contra el Manchester United: "Si todo va bien, volverá. Que nadie dude de eso", enfatizó.

En cuanto al choque de la Champions, como el City ya está en octavos, vaticinó que jugarán los menos habituales. "No siempre uso a los mismos. Dejo a ocho o nueve sin jugar. No juego una temporada completa siempre con los mismos once. Habrá cuatro o cinco jugadores del filial", apuntó.

Pero eso no significa que el City vaya de paseo. "Como ya dije, jugaremos para ganar. Yo no roto el equipo, siempre intento poner a los mejores para cada partido. Es importante que todos estén involucrados", enfatizó. Por último, dejó claro que van al choque con cautela: "Tenemos que respetar al OM. Somos conscientes de ello".

Su análisis sobre Phil Foden y el United, siguiente rival en la Premier

También le preguntaron sobre la perla Phil Foden: "Tiene calidad para jugar en la Premier, en la Champions… donde sea, no tengo dudas. Si no juega todos los partidos es porque cada uno es distinto. El año pasado jugó contra el Madrid, pero no contra el Lyon. No juego nunca con once futbolistas toda la temporada".

"La temporada pasada, estuvo fantástico. Es joven pero tiene una energía y una calidad privilegiadas. Aún tiene que mejorar en la toma de decisiones en el área y ser más paciente en algún momento, pero es parte de la edad, totalmente normal", añadió sobre el futbolista.

Y analizó cómo está evolucionando y qué podría depararle el futuro: "Ahora mismo lo veo más jugando arriba, por su energía, su presión y la capacidad para ver puerta. Pero estoy seguro que con la edad y el tiempo, cuando tenga 24-25 años, quizás jugará más en roles más defensivos".

Volviendo a temas de la Premier League, dijo que no cree que tengan ventaja sobre el Manchester United de cara a su enfrentamiento: "Nada. Absolutamente ninguna. Ellos estarán centrados, y cuando el próximo partido es un derbi siempre estás a tono. Hablo por experiencia".