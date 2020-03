¿Puede River descender por segunda vez en su historia?

River Plate se encuentra distanciado de la dirigencia de AFA y Superliga Argentina, y la férrea decisión de no competir en la Copa de Superliga evidencia las diferencias, que a esta altura han escalado varios niveles. Aún no se conoce la medida tomada por el Comité de Disciplina, pero se espera una sanción para que no vuelva a ocurrirse.

Lo vivido el sábado en el Monumental, por parte de los delegados arbitrales y Atlético Tucumán, los cuales no pudieron ingresar a las instalaciones de Núñez, no ha pasado desapercibido en las autoridades que gobiernan el fútbol nacional. Con Marcelo Tinelli a la cabeza, desde Superliga planean fuertes críticas y sanciones al 'Millonario'.

Si bien se baraja una posible suspensión para las próximas fechas, tal como ha ocurrido en la mayoría de ligas del mundo, hasta el momento el fútbol argentino continúa en actividad. Por lo tanto, los clubes que se nieguen a jugar tendrían graves consecuencias.

Capítulo aparte es la situación de los jugadores profesionales, quienes se encuentran en medio de sus preocupaciones personales y de los intereses dirigenciales, viéndose a acatar las normas y salir al campo de juego, en muchas situaciones en contra de la propia voluntad.

Por lo sucedido el pasado fin de semana, la 'Banda Roja' podría ser castigada con una quita de tres puntos (comenzaría en -3 puntos), y una pena económica que representa el total de 2.250 tickets, tal como lo dispone el Artículo 109 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA.

Lo cierto es que River debe presentarse a jugar nuevamente, en caso de no oficializarse la suspensión del torneo entre semana, el próximo sábado en Córdoba para medirse ante Talleres. En la tercera jornada recibiría en el Monumental a Argentinos Juniors.

En caso de no presentar equipo para los siguientes dos partidos, la institución presidida por Rodolfo D'onofrio puede ser castigada, mediante la aplicación del Artículo 72, Incisos A y B, de la normativa, a la pérdida de categoría, lo que significaría un caos en el deporte nacional. La disposición legal, a continuación:

Artículo 72 -PÉRDIDA DE CATEGORÍA- SUSPENSIÓN DE CLUB- Pérdida de categoría descendiendo a la inmediata inferior a fin del campeonato oficial respectivo, cualquiera sea el número de puntos que obtenga en la correspondiente tabla de posiciones, al club:

A) "Que teniendo equipo en gira durante el período de receso, ya sea el comprendido entre una y otra temporada oficial (rt. 612 del Reg. Gral.) o entre uno y otro campeonato oficial organizado por AFA, disputados en una misma temporada oficial, o durante el período de interrupción del respectivo campeonato oficial que esté disputando, regrese después de cumplida tres fechas de iniciado el campeonato oficial en que le toque internvenir o de reiniciado el campeonato oficial cuya disputa fue interrumpida. En este caso, además de la pérdida de categoría, el club infractor será sancionado con la pena de suspensión de tres días a dos años".

B) "De Primera División, Primera Nacional B, Primera División B o Primera División C cuyo equipo superior falte a tres partidos seguidos o alternados del respectivo campeonato oficial, que le toque internvenir o que se esté disputando. Si la infracción, la cometiese un club de Primera División D, perderá su afiliación a la AFA".