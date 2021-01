"Que la cuenten como quieran, pero es una final"

Rosario Central sigue persiguiendo el sueño de jugar la Sudamericana en 2022, igual que Vélez. Uno de los dos lo conseguirá si gana la final de la Zona Complementación.

Kily González, entrenador del 'Canalla', se mostró orgulloso por haber metido a su equipo en el duelo decisivo: "Tengo la posibilidad de jugar una final. Que la cuenten como quieran".

"Supuestamente no importaba nada este torneo, pero hoy hay muchos colegas que no trabajan más. Si fuese otro el resultado, no sé qué hubiera pasado", añadió.

Por último, el técnico explicó lo que quiere de sus futbolistas. "El compromiso que hay cuando uno entra a la cancha, no lo negocio. Acepto errores, pero no las formas. Mis jugadores saben que les exijo mucho", concluyó.